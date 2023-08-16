Подполковник МВД России брал взятки от коллег за ремонт служебных гаджетов

На Кубани ФСБ задержала главу центра информтехнологий МВД за взятки

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взяток начальника отдела из центра информационных технологий главка МВД по Краснодарскому краю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным силовиков, подполковник за деньги чинил служебные гаджеты. В отношении него Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взяточничестве.

Правоохранители устанавливают все преступные эпизоды и подсчитывают размер незаконного обогащения полицейского.

Ранее 16 августа сообщалось о задержании начальника отдела по вопросам миграции МВД по Херсонской области по подозрению в организации незаконной миграции. Следствие считает, что он совершал преступления по предварительному сговору с использованием служебного положения. В настоящее время силовики устанавливают его сообщников.