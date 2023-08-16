США ввели санкции против российской фирмы из-за Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против фирмы «Верус» из РФ, заявив о ее связях с КНДР

Минфин США ввел санкции против российской фирмы, а также компаний из Казахстана и Словакии, заявив об их связях с Северной Кореей. Информация приводится на сайте министерства.

Под санкции попало ООО «Верус», указанное также как Verus Consulting Group. Как именно оно связано с КНДР, не отмечается. Кроме него, санкции введены в отношении казахского товарищества с ограниченной ответственностью «Дэфэнс Инжиниринг» и словацкой Versor S.R.O.

Отмечается, что все три компании связаны с неким Ашотом Мкртычевым.

Ранее в августе российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Минфина США. В перечне оказались бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.