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13:46, 16 августа 2023Путешествия

Пьяные туристы провели ночь на Эйфелевой башне и угодили в полицию

Le Parisien: туристы из США пробрались на Эйфелеву башню ночью и были задержаны

Фото: Charles Platiau / Reuters

Двух пьяных туристов из США задержали в Париже после того, как они провели ночь на Эйфелевой башне. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сотрудники службы безопасности обнаружили американцев утром в понедельник, 14 августа, во время обхода башни. Они спали между вторым и третьим уровнем на закрытой для посетителей площадке и находились в нетрезвом состоянии.

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Выяснилось, что мужчины оплатили входные билеты около 22:40 накануне, посетили музей, а потом перелезли через барьеры и провели там ночь. Как заявили в управляющей компании Эйфелевой башни (SETE), туристы «не представляли никакой очевидной угрозы». Тем не менее, их доставили в полицию для допроса.

Из-за выходки американцев открытие Эйфелевой башни задержали. По данным Le Parisien, посетителей начали пускать на достопримечательность около 10:45 вместо 9:00. К тому времени у музея собралась очередь, в которой желающие попасть на башню стояли по несколько часов. В SETE заявили, что готовятся подать жалобу на американцев.

Ранее пятеро неизвестных изнасиловали туристку из Мексики на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни. Двух злоумышленников задержали, но потом отпустили без объяснения причин.

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    Мария Борисова
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