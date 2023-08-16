Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте

Зампред СБ Медведев: Запад не заинтересован в переговорах по Украине

Запад не заинтересован в переговорах по Украине и желает заработать на украинском конфликте. Об этом во время посещения форума «Армия-2023» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, любые заявления западных лидеров о намерениях сесть за стол переговоров являются лукавством.

«Они не хотят этого (переговоров). Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — заявил политик.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине. О готовности вести переговоры с Украиной сообщал и президент России Владимир Путин.