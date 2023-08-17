Россиянка вышла замуж за африканца и попала под уголовную статью

Москвичку заподозрили в организации незаконной миграции из-за брака с африканцем

В Москве завели уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы Владиславы по подозрению об организации незаконной миграции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в 2020 году Владислава вышла замуж за гражданина Камеруна Фру Теренса, а теперь правоохранители заподозрили, что пара сделала это, чтобы оформить разрешение на пребывание в России для африканца. Сейчас девушке

нужно будет доказать, что брак был по любви. В противном случае ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее жительницу Сахалина привлекли к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Она прописала в своей квартире 762 иностранца.