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17:26, 17 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге выпустили книгу о личной жизни писателя Павла Бажова

В Екатеринбурге выпустили книгу «По Ту и по Сю сторону Бажовского мира»

Фото: Олег Макаров / РИА Новости

В Екатеринбурге выпустили книгу о личной жизни автора «Малахитовой шкатулки», уральского писателя Павла Бажова. Об этом стало известно на презентации издания, пишет ТАСС

Книга под названием «По Ту и по Сю сторону Бажовского мира» основана на рассказах дочери писателя Ариадны Бажовой-Гайдар. Ее автор Александр Федосов отметил, что отразил в своей работе ряд малоизвестных фактов о Бажове — например, о его встрече с Антоном Чеховым.

«В этой книге есть семейные рецепты Бажова. Это замечательно, потому что мы (…) сможем узнать, (…) какой была семейная изюминка кухни, и это говорит нам о нашем Урале. (…) И вот таких моментов очень точных, очень точечных и очень адресных чрезвычайно много — такой энциклопедический дайджест», — прокомментировал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Тираж издания составляет 1,1 тысячи экземпляров, в дальнейшем планируется опубликовать и его электронную версию.

Павел Бажов — русский и советский писатель, который впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область), окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга «Уральские были» вышла в 1924 году, первое издание знаменитой «Малахитовой шкатулки» состоялось в 1938 году.

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    Карина Черных
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