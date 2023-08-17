Сестры-близнецы потратили 19 миллионов рублей на внешность кукол Барби

В Великобритании сестры сделали пластические операции ради внешности кукол Барби

Сестры-близнецы из английского города Стоктон-он-Тис потратили 160 тысяч фунтов стерлингов (19 миллионов рублей) на пластические операции ради внешности кукол Барби. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летние Долли и Дейзи Симпсон с детства были одержимы куклами Барби. «Нам всегда нравились яркие блондинки с потрясающим загаром и большой грудью, похожие на кукол, и с тех пор мы стремились выглядеть именно так», — говорит Долли.

Как только сестры достигли совершеннолетия, они сразу решились на первые пластические операции. За восемь лет девушки кардинально изменили свою внешность. Они сделали пластические операции на носу и груди, интимную пластику и бразильскую подтяжку ягодиц. Помимо этого, Долли и Дейзи сделали большое количество косметических процедур: вкололи филлеры в губы, подбородок, щеки, челюсть, нос и ягодицы, вкололи ботокс, а также установили виниры.

Отмечается, что близнецы часто делают операции в одно и то же время, чтобы быть похожими не только на кукол, но и друг на друга. На все процедуры и операции девушки потратили 160 тысяч фунтов стерлингов. Сестры не собираются останавливаться и в скором времени планируют увеличить размеры груди и сделать еще одну пластическую операцию на носу, чтобы выглядеть одинаково. «До того как мы начали что-то менять, мы выглядели простовато. Мы не чувствовали себя такими женственными, и нам казалось, что наша внешность не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби», — утверждает Долли.

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