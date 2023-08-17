Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:11, 17 августа 2023Из жизни

Сестры-близнецы потратили 19 миллионов рублей на внешность кукол Барби

В Великобритании сестры сделали пластические операции ради внешности кукол Барби

Кадр: ITV

Сестры-близнецы из английского города Стоктон-он-Тис потратили 160 тысяч фунтов стерлингов (19 миллионов рублей) на пластические операции ради внешности кукол Барби. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летние Долли и Дейзи Симпсон с детства были одержимы куклами Барби. «Нам всегда нравились яркие блондинки с потрясающим загаром и большой грудью, похожие на кукол, и с тех пор мы стремились выглядеть именно так», — говорит Долли.

Как только сестры достигли совершеннолетия, они сразу решились на первые пластические операции. За восемь лет девушки кардинально изменили свою внешность. Они сделали пластические операции на носу и груди, интимную пластику и бразильскую подтяжку ягодиц. Помимо этого, Долли и Дейзи сделали большое количество косметических процедур: вкололи филлеры в губы, подбородок, щеки, челюсть, нос и ягодицы, вкололи ботокс, а также установили виниры.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Отмечается, что близнецы часто делают операции в одно и то же время, чтобы быть похожими не только на кукол, но и друг на друга. На все процедуры и операции девушки потратили 160 тысяч фунтов стерлингов. Сестры не собираются останавливаться и в скором времени планируют увеличить размеры груди и сделать еще одну пластическую операцию на носу, чтобы выглядеть одинаково. «До того как мы начали что-то менять, мы выглядели простовато. Мы не чувствовали себя такими женственными, и нам казалось, что наша внешность не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби», — утверждает Долли.

Ранее сообщалось, что украинская модель с аномально большими скулами Анастасия Покрищук испугала поклонников новой операцией. Женщина снова увеличила грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до предпоследнего

    НАТО будет поддерживать Украину до победы

    В России отреагировали на возвращение членов «Азова» к боевым действиям

    ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

    Вылетевший из Москвы в Минеральные воды самолет совершил экстренную посадку

    В СБР рассказали о призовых на сезон-2023/2024

    Обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

    Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

    В России исчезнут профессии кучера и дворника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости