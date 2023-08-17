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16:20, 17 августа 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений

Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за наводнений
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Бурятии из-за наводнений. Об этом в четверг, 17 августа, сообщают «Вести».

В российском регионе ограничено движение между селами Санага и Утата — вода затопила дороги. В Хоринском районе река размыла дамбу. В Тункинском районе оказались подтоплены ЛЭП.

Иволгинский район попал в эпицентр подтоплений. По сообщениям экстренных служб, под воду ушли порядка 30 жилых домов, их жители эвакуированы. Власти подготовили пункты временного размещения.

15 августа режим ЧС регионального характера ввели в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения.

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    Евгения Куликова
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