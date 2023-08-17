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17:51, 17 августа 2023Мир

Российский ракетный комплекс вызвал беспокойство в США

Military Watch: ракетный комплекс России «Искандер» представляет угрозу для НАТО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Искандер» представляет угрозу для Североатлантического альянса, считают эксперты журнала Military Watch.

В статье MWM отмечается, что Вооруженные силы РФ обладают внушительными запасами ракет для системы «Искандер-М», основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации.

Авторы статьи подчеркнули, что аналогов данному комплексу на Западе нет.

Ранее в России оценили рост выпуска боеприпасов. «С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», — подчеркнул вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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    Варвара Кошечкина
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