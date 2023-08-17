Врач оценил влияние кофе на жиросжигание

Диетолог Арзамасцев: употребление кофе не стимулирует жиросжигание

Употребление кофе не оказывает значительного влияния на похудение, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Влияние этого популярного напитка на потерю веса он оценил в беседе с «Москвой 24».

Кофе, подтвердил он, действительно вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, однако этот эффект настолько незначительный, что не поможет сбросить лишний вес. «Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток», — объяснил он.

Если после употребления кофе цифры на весах немного уменьшаются, это свидетельствует о выводе из организма воды. «Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание», — констатировал Арзамасцев.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.