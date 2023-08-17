Мужчина поджег квартиру соседа из-за спора о религиозном алтаре

CNA: в Сингапуре мужчина поджег дверь в квартиру соседа из-за спора об алтаре

Житель Сингапура поджег входную дверь в квартиру соседа из-за спора о замене замка на религиозном алтаре и попал в тюрьму. Об этом сообщает Channel News Asia (CNA).

Суд приговорил Патрика Френсиса к 13 дням тюремного заключения после того, как он поджег дверь квартиры соседа. Это произошло из-за разногласий, связанных с молельным алтарем.

Мужчина признал вину в поджоге, который произошел 8 мая 2022 года после полуночи. Его мать проживала на первом этаже дома, а потерпевший с девушкой — на третьем.

За несколько лет до поджога 50-летняя возлюбленная потерпевшего Танг Йе Пенг попросила мать Фрэнсиса выделить небольшое пространство на первом этаже для размещения китайского молельного алтаря. Семья мужчины согласилась предоставить ей место. В 2020 году Танг пришлось вернуться в Малайзию из-за пандемии COVID-19. Пока ее не было, семья Френсиса продолжала содержать алтарь от ее имени.

Когда в 2022 году Танг вернулась, она обнаружила, что замок на алтаре был заменен, и выразила недовольство 76-летней матери Фрэнсиса. Это вызвало конфликт. Вскоре Фрэнсис пришел к квартире Танг и начал кричать. Он увидел, что никто не реагирует, и решил поджечь дверь. Для этого он использовал керосин.

Соседи вызвали полицию, которая быстро потушила огонь. Из-за поджога потерпевшему пришлось перекрашивать решетку, а деревянную входную дверь ему заменили бесплатно.

В суде прокурор потребовал для Фрэнсиса от трех до четырех недель тюрьмы. Он указал на то, что действие было совершено предумышленно.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчину, устроившего пожар в квартире, где он проживал с матерью и братом, приговорили к тюремному заключению. Поджигатель хотел проучить родственницу за то, что она ворчала.