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16:11, 17 августа 2023Силовые структуры

В Херсонской области силовики обнаружили боеприпасы

Силовики нашли три снаряда «Град» и две гранаты «Ф-1» в поле под Херсоном

Фото: РИА Новости

В Херсонской области полицейские нашли боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики заметили в Чаплынском районе в поле недалеко от поселка Чаплынка три ракетных снаряда «Град» калибра 122 миллиметра. Затем правоохранители совместно с сотрудниками из ФСБ обнаружили в поле около поселка Новоалексеевна две гранаты «Ф-1» без запала.

Специалисты-взрывотехники решили уничтожить опасные предметы накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в городе Назарово Красноярского края школьник купался в реке Чулым и нашел на дне пакеты с бомбами и патронами.

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    Екатерина Власова
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