В Херсонской области силовики обнаружили боеприпасы

Силовики нашли три снаряда «Град» и две гранаты «Ф-1» в поле под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики заметили в Чаплынском районе в поле недалеко от поселка Чаплынка три ракетных снаряда «Град» калибра 122 миллиметра. Затем правоохранители совместно с сотрудниками из ФСБ обнаружили в поле около поселка Новоалексеевна две гранаты «Ф-1» без запала.

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