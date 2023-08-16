Российский школьник во время купания нашел в реке пакеты с бомбами

В Сибири школьник, купаясь в реке, нашел пакеты с тремя СВУ и патронами

В городе Назарово Красноярского края школьник купался в реке Чулым и нашел на дне пакеты с бомбами и патронами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На схрон 13-летний мальчик наткнулся, когда нырял. На дне он заметил пакеты и поднял их. В них оказались три взрывных устройства, начиненных гвоздями, шесть взрывателей и 116 разных патронов. Школьник вызвал полицейских.

Содержимое пакетов отправили на экспертизу, которая установила, что бомбы содержат тротил и гвозди, они собраны из корпусов гранат с промышленными взрывателями.

В настоящее время правоохранители ведут поиск хозяина схрона.