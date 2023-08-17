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13:31, 17 августа 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали Саркози за слова об иллюзии возвращения Киевом Крыма

Подоляк раскритиковал Саркози за слова об иллюзии возвращения Киевом Крыма

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал экс-лидера Франции Николя Саркози за его слова об иллюзии Киева по возвращению Крыма. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции. (…) Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей», — считает Подоляк. По его словам, нельзя «торговать чужими территориями», если есть страх кого-то или из-за «дружбы с преступниками».

Ранее Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Бывший президент Франции напомнил, что полуостров был российской территорией до 1954 года, а большинство населения считали и считают себя русскими. Кроме того, по его мнению, там нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества для утверждения статуса. Аналогичное необходимо сделать и в новых российских регионах, добавил он.

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    Кристина Есикова
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