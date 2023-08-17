Корейский автопроизводитель начал вывод офиса из России

Российский офис Kia перевел часть операционной деятельности в Казахстан

Официальный импортер корейской марки автомобилей Kia в России начал выводить свой офис в Казахстан. Об этом со ссылкой на источник в автомобильном бизнесе и выписки из уставных документов российской и казахской «дочек» автопроизводителя сообщает «Газета.Ru».

Поставками в Россию занимается ООО «Киа Россия и СНГ», но 26 июня 2023 года в Астане было зарегистрировано ООО «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан», которое является 100-процентной дочерней компанией российского юридического лица.

По данным издания, в Казахстан переведена часть операционной деятельности. Новая компания займется местным производством автомобилей и продажами на соседних рынках.

Ранее сообщалось, что Kia по-прежнему входит в десятку самых продаваемых в России автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 29 процентов продаж пришлось на автомобили Lada, а далее шесть мест заняли китайские бренды — Chery, Geely, Haval, Changan, OMODA и EXEED.

Всего за семь месяцев 2023 года в России продали 497,3 тысячи новых легковых машин, что на 28,2 процента больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.