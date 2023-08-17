Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 17 августа 2023Мир

Американский офицер призвал Зеленского заморозить конфликт

Офицер ВС США Дэвис призвал президента Украины Зеленского заморозить конфликт
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские войска никогда не смогут победить российскую армию на поле боя, а чтобы не потерять остатки территорий, Киеву нужно заморозить конфликт, пишет отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. По мнению эксперта, Украина не сможет сформировать потенциал, сопоставимый с тем, который был до контрнаступления. «Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», — считает он.

Военный призвал Зеленского не игнорировать «болезненную реальность». Дэвис указал на то, что Вашингтон вложил в ВСУ большие деньги. «Теперь необходимо признать, что такой значительный уровень инвестиций не окупился», — подчеркнул он.

Ранее политолог Василий Кашин рассказал, что военное командование Украины совершило ряд ошибок, и выбранная ими тактика привела к провалу контрнаступления.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Американский офицер призвал Зеленского заморозить конфликт

    Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы

    В Европе начали повышать пенсионный возраст до 74 лет

    В российском регионе задержали двух планировавших подрыв станций связи людей

    Российская молодежь стала потреблять меньше продуктов питания

    Сексопатолог назвала последствия длительного воздержания у пожилых людей

    Учительница дважды занялась сексом с 17-летним учеником и избежала тюрьмы

    В России оценили долю получателей пассивного дохода

    Российские военные уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

    Названо число оставшихся в России магазинов Uniqlo

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости