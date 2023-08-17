Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным накануне СВО. О чем его попросил российский президент?

Лукашенко рассказал о просьбе Путина прикрыть его накануне СВО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинской журналистке Диане Панченко, в котором рассказал о том, как узнал о начале специальной военной операции (СВО) на Украине и разговоре с российским лидером накануне военных действий.

По его словам, он не обсуждал с Путиным подготовку к СВО, о начале которой узнал только из обращения своего коллеги. «У нас [с Путиным] не было никогда разговоров (прямо в канун военных действий) о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», — сказал он.

Однако «за несколько дней или сутки» они вдвоем вели беседу в загородной рециденции Путина, где российский президент напомнил Лукашенко о союзнических обязательствах. «Он мне дословно сказал: "Слушай, Саш, такая ситуация. Не дай Бог что случится, мы, конечно, союзники"», — сообщил белорусский лидер.

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По его мнению, Путин, планируя СВО, опасался удара в спину со стороны Запада. Именно поэтому, напомнил Лукашенко, после начала операции он публично заявил, что Белоруссия «не позволит стрелять русским в спины».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Белоруссия не вступит в боевые действия, если Вооруженные силы Украины не станут нарушать границы страны. «Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать», — заявил Лукашенко. При этом он пообещал, что Белоруссия всегда будет помогать России.

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Президент назвал полной глупостью предположение, что Россия склоняет республику к участию в СВО. «Глупость полная. Знаете, почему? Потому что это ничего не даст», — сказал он. По его словам, 70 тысяч человек, из которых состоит белорусская армия, не дадут России никакого преимущества. Лукашенко уверен, что россиянам «хватает живой силы и техники».

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Цели специальной военной операции России на Украине уже выполнены и Киев больше не будет вести себя агрессивно по отношению к Москве, считает белорусский президент.

«Мы в таком духе с [Путиным] не обсуждали тему [критериев успеха России по результатам спецоперации]. Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны», — резюмировал белорусский лидер.

В этой связи он призвал стороны сесть за стол переговоров. В том числе обсудить вопросы Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он допустил участие Минска в переговорном процессе.

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В противном случае Украине грозит исчезновение. По словам Лукашенко, если Киев откажется от переговоров, Россия «перемелет» украинскую живую силу и технику. «Они (украинцы — прим. «"Ленты.ру") не справятся с этой машиной», — добавил он.

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

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Белорусский лидер допустил, что Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников. При этом президент России, полагает Лукашенко, пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи.

А вот нынешний президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет удержаться у власти, считает белорусский лидер. Нежелание Киева вести переговоры с Москвой могут привести к тому, что Зеленского свергнут собственные военные. Если этот сценарий не сбудется, и Зеленский все-таки примет участие в выборах, то он проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военных. «[Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл] Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — оценил Лукашенко шансы Зеленского.