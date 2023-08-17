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21:36, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко признался в ненависти к деньгам

Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте в Монако»

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте в Монако». Об этом он рассказал украинской журналистке Диане Панченко, интервью доступно на YouTube.

По словам президента, он не из тех людей, кто предпочитает «яхту, жару и солнце». «Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо», — поделился он.

Лукашенко также подчеркнул, что ненавидит деньги. Он добавил, что рос в бедности, которая «всегда давила», но, несмотря на это, материальные блага его не интересуют. «Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», — заявил политик.

Ранее белорусский лидер высказался о возможном участии в следующих президентских выборах. Он сообщил, что пока не задумывался об этом, поскольку сейчас он решает другие вопросы.

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    Марина Совина
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