Лукашенко признался в ненависти к деньгам

Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте в Монако»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте в Монако». Об этом он рассказал украинской журналистке Диане Панченко, интервью доступно на YouTube.

По словам президента, он не из тех людей, кто предпочитает «яхту, жару и солнце». «Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо», — поделился он.

Лукашенко также подчеркнул, что ненавидит деньги. Он добавил, что рос в бедности, которая «всегда давила», но, несмотря на это, материальные блага его не интересуют. «Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», — заявил политик.

Ранее белорусский лидер высказался о возможном участии в следующих президентских выборах. Он сообщил, что пока не задумывался об этом, поскольку сейчас он решает другие вопросы.