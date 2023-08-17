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20:17, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко высказался о возможном участии в следующих выборах президента

Лукашенко заявил, что пока не думал об участии в следующих президентских выборах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказался о возможности принять участие в следующих президентских выборах. По словам главы государства, он пока что об этом не думал, передает ТАСС.

«У меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение — я приму. Но сейчас надо выстоять, выдержать, не вляпаться в какую-нибудь историю. Надо провести свой народ по тонкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это главное», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко потребовал извиниться тех, кто называл его «последним диктатором Европы». По его словам, он «если и диктатор, то не последний».

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    Алевтина Запольская
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