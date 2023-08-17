Слесарь несколько часов бил и насиловал россиянку

В Москве задержали слесаря-шизофреника, который избил и изнасиловал россиянку

В Москве полиция задержала 42-летнего работающего слесарем мужчину, который несколько часов удерживал в своей квартире 32-летнюю россиянку, избивал ее и насиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. При этом задержанный заявил, что состоит на учете с диагнозом шизофрения.

По информации канала, утром 16 августа слесарь заманил к себе в квартиру на Куликовской улице женщину, а потом набросился на нее и запер у себя дома. Несколько часов он избивал ее и насиловал. Отпустил женщину он только около пяти часов вечера. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию.

Ранее в Магнитогорске 25-летний таксист дважды за ночь изнасиловал 16-летнюю школьницу, затащив ее к себе домой силой.

