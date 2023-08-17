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09:42, 17 августа 2023Силовые структуры

Российские подростки получили срок за подготовку теракта

Суд дал 3 и 4 года двоим подросткам-неонацистам за подготовку теракта в Сибири

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор двоим несовершеннолетним неонацистам, готовившим теракт в паспортно-визовом центре Новосибирска. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подростки получили три и четыре года лишения свободы в воспитательной колонии. Они также признаны виновными в участии в деятельности террористической организации.

По данным ФСБ, один из них проживал в Новосибирске, второй — в Новотроицке Оренбургской области. Подростки были неонацистами и готовили взрыв по мотивам национальной ненависти к мигрантам из Центральной Азии в августе 2022 года.

После их задержания силовики нашли в ходе обыска сотовый телефон с перепиской о подготовке совершения теракта, химические компоненты, инструкции и самодельные взрывные устройства.

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    Любовь Ширижик
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