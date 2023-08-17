Россиянин с ножом ограбил офис микрозаймов и при бегстве забыл там паспорт

Под Белгородом мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт

В городе Губкин Белгородской области задержали 39-летнего грабителя офиса микрозаймов — на месте преступления он забыл свой паспорт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

16 августа мужчина пришел в микрофинансовую организацию, чтобы получить кредит, но услышал отказ. Тогда, оглядевшись и заметив, что в офисе нет других клиентов, он достал нож и стал требовать у менеджера деньги. Женщина в страхе за свою жизнь отдала грабителю пять тысяч рублей. Однако при бегстве мужчина в спешке забыл забрать свой паспорт, который все это время лежал на рабочем столе потерпевшей.

Полиция задержала грабителя, он успел потратить 250 рублей. На допросе он пояснил, что на преступление его толкнули проблемы с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Теперь мужчине грозит до десяти лет заключения.