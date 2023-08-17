В Зеленогорске задержали двух людей, планировавших подрыв станций связи

ФСБ России сообщила о задержании в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорске в Красноярском крае двух людей, которые планировали совершить подрыв станций связи, передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники из межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (запрещенная в России экстремистская организация) собирались уничтожить станции ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали мужчину, выдававшего себя за бомжа, который семь лет назад сбежал в Россию после того, как выяснилось, что он является наводчиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помогает Киеву наносить удары по объектам в Донецкой народной республике (ДНР).