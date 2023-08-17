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05:21, 17 августа 2023Россия

Российские военные уничтожили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ

Российские ракетные войска поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что ракетные войска поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, сообщает РИА Новости.

«Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске», — заявил он.

По словам Астафьева, были уничтожены полевой склад украинских военных, два пункта временной дислокации, полевой склад боеприпасов, а также три пикапа ВСУ около населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское. Он добавил, что российские солдаты в результате контрбатарейной борьбы поразили американскую артиллерийскую систему M777в районе Звановки и гаубицу Д-30 в Северске.

Ранее стало известно, что дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.

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    Марина Совина
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