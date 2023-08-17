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04:35, 17 августа 2023Силовые структуры

В Херсонской области пресекли шпионскую деятельность жителя Украины

ФСБ: чекисты в Херсонской области пресекли шпионскую деятельность жителя Украины

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / Global Look Press

Дальневосточные военные чекисты пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Хабаровскому краю.

По информации службы, дальневосточные контрразведчики в зоне специальной военной операции (СВО) в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в российской части Херсонской области выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности.

Установлено, что, будучи командиром отряда территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), мужчина получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание по сбору информации военного характера. Гражданин Украины задержан, возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ выявили пособников ВСУ, которые передавали противнику данные о Российской армии. Задержаны двое граждан Украины 24 и 19 лет, которые занимались сбором и передачей сведений о местонахождении российской военной техники и войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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