Bild: российские минные поля стали препятствием для контрнаступления Украины

Российские минные поля стали препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Bild.

«Проблема мин была недооценена всеми, включая наших партнеров», — сказал офицер украинской армии. Кроме того, отмечается, что превосходство Вооруженных сил России (ВС РФ) в воздухе благодаря боевым вертолетам и беспилотным летальным аппаратам (БПЛА) дает Москве значительное преимущество.

Также, как уточняется, на Украине есть беспокойство из-за будущих выборов президента США, где республиканцы, которые высказываются в поддержку экс-лидера страны Дональда Трампа, настаивают на прекращении помощи Киеву.

Ранее стало известно об отчаянии спикеров ВСУ из-за количества мин перед укрепленными районами РФ. Украинский военный рассказал, что российские мины находятся «повсюду». По словам солдата ВСУ, Россия обладает неисчерпаемым количеством мин, которые останавливают контрнаступление Киева.