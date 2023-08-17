Предложившего массаж подростку и изнасиловавшего его дома россиянина осудят

В Севастополе осудят рецидивиста, заманившего к себе домой подростка для насилия

В Севастополе перед судом предстанет 52-летний местный житель, совершивший насильственные действия в отношении подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по пункту «а» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, лицом имеющим судимость за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности») и статье 314.1 («Уклонение от административного надзора») УК РФ.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина пригласил 15-летнюю девушку под предлогом сделать массаж к себе домой, где совершил над ней насильственные действия. Во время расследования выяснилось, что мужчина уклонялся от надзора после освобождения из колонии, там он отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности.

Рецидивиста взяли под стражу, материалы дела направлены в суд.

