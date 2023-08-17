Более 1,2 тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов Red Wings

Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье, Турция, из-за отмены рейсов авиакомпании Red Wings по техническим причинам. Об этом сообщил в беседе с ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Он подчеркнул, что перевозчик разместил часть российских граждан в отелях и обеспечил их питанием. «Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — добавил посол.

Ерхов также заверил, что российское генконсульство в Анталье активно следит за ситуацией и рекомендует россиянам следовать указаниям представителей авиакомпании.

Ранее в авиакомпании Red Wings связали задержку российских туристов в Турции на двое суток с санкциями Запада в сфере авиационной промышленности. Соответствующее письмо директор перевозчика Евгений Солодилин направил клиентам. Так, в послании говорится, что сложности прежде всего связаны с ремонтом воздушных судов, в том числе с ограничениями на поставку иностранных запчастей.

