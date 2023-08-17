Суд взыскал с актера из «Особенностей национальной охоты» более 700 тысяч рублей

Суд взыскал с актера из «Особенностей национальной охоты» 715 тысяч рублей

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал более 700 тысяч рублей с актера Виктора Бычкова, сыгравшего Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты». Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Иск подали представители ООО «Ток-шоу», которые обратились в суд в связи с тем, что актер не появился на съемках передачи телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» в ноябре 2021 года. «Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 рублей, убытки в размере 306 176,33 рубля, судебные расходы 7381,17 рублей», — сообщается в канале.

По словам адвоката Бычкова, артист не смог посетить съемки шоу из-за того, что его супруга попала в больницу.

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