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14:22, 17 августа 2023Мир

НАТО будет поддерживать Украину до победы

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до победы Киева

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку до ее победы в военном конфликте. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит», — приводит агентство его слова.

Говоря о продвижении украинской армии, Столтенберг отметил, что она стабильно продвигается, хотя «ситуация остается крайне неопределенной». Также, по его словам, украинцы сами должны определить свое будущее, а НАТО сможет только поддержать их выбор. Именно граждане Украины должны определять, какой результат переговоров будет приемлемым.

Ранее Столтенберг заявил, что Украину поддерживают обе партии Конгресса США.

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    Александр Слабиев
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