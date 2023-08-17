Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до победы Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине поддержку до ее победы в военном конфликте. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит», — приводит агентство его слова.

Говоря о продвижении украинской армии, Столтенберг отметил, что она стабильно продвигается, хотя «ситуация остается крайне неопределенной». Также, по его словам, украинцы сами должны определить свое будущее, а НАТО сможет только поддержать их выбор. Именно граждане Украины должны определять, какой результат переговоров будет приемлемым.

Ранее Столтенберг заявил, что Украину поддерживают обе партии Конгресса США.