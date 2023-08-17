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14:23, 17 августа 2023Мир

Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до предпоследнего

В Швеции повысили уровень террористической угрозы до четвертого из пяти

Фото: TT News Agency / Caisa Rasmussen / Reuters

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) повысила уровень террористической угрозы в стране до предпоследнего — четвертого из пяти. Об этом сообщила глава ведомства Шарлот фон Эссен, передает ТАСС.

«Сегодня я приняла решение о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвертого по пятибалльной шкале», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Эссен заявила, что подобный шаг был согласован с военной разведкой. По ее словам, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.

«Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью», — признала глава ведомства, добавив, что, по имеющимся оценкам, угроза будет сохраняться в течение длительного времени.

Ранее британский МИД предупредил туристов о возросшем риске терактов в Швеции. Граждан страны, которые находятся в Швеции или планируют туда отправиться, призвали сохранять бдительность в общественных местах.

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