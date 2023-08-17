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13:10, 17 августа 2023Мир

В Турции опровергли работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна

Star: Турция не ведет работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция не ведет работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна, она сосредоточилась на возобновлении зерновой сделки. Об этом пишет Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции, передает РИА Новости.

Турецкое издание передает слова собеседника о том, что Турция не ведет никакой другой деятельности, кроме усилий по возобновлению зерновой сделки. «Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна», — напомнил источник.

Также собеседник уточнил, что другие страны работают над созданием альтернативных маршрутов по вывозу украинского зерна, но не назвал, какие именно. Однако есть проблема с тем, чтобы суда безопасно достигали турецких территориальных вод.

Ранее в Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с украинским зерном при проходе проливов Босфор и Дарданеллы. Там уточнили, что пока ни одно судно не вышло из украинских портов после отмены сделки.

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    Александр Слабиев
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