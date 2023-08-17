В Турции опровергли работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна

Star: Турция не ведет работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна

Турция не ведет работу по созданию альтернативных маршрутов для зерна, она сосредоточилась на возобновлении зерновой сделки. Об этом пишет Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции, передает РИА Новости.

Турецкое издание передает слова собеседника о том, что Турция не ведет никакой другой деятельности, кроме усилий по возобновлению зерновой сделки. «Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна», — напомнил источник.

Также собеседник уточнил, что другие страны работают над созданием альтернативных маршрутов по вывозу украинского зерна, но не назвал, какие именно. Однако есть проблема с тем, чтобы суда безопасно достигали турецких территориальных вод.

Ранее в Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с украинским зерном при проходе проливов Босфор и Дарданеллы. Там уточнили, что пока ни одно судно не вышло из украинских портов после отмены сделки.