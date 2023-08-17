Антонов назвал приоритетом Москвы возвращение россиян из американских тюрем

Посол Антонов назвал приоритетом Москвы возвращение россиян из тюрем в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы вернуть находящихся в американских тюрьмах россиян на родину, отметив, что данная задача является приоритетной, сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет», — заявил он.

Дипломат призвал прекратить спекуляции на тему того, что Россия якобы не заинтересована в том, чтобы вернуть соотечественников домой, а также остановить практику охоты за россиянами в третьих странах.

Антонов отметил, что органам двух стран необходимо сконцентрироваться на работе по обмену заключенными, в связи с чем обратился к американским политикам и СМИ с просьбой «перестать играть на судьбах людей».

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отбывающим в России срок за шпионаж американцем Полом Уиланом.