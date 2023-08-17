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01:31, 17 августа 2023Россия

Глава Чечни Кадыров выступил против нововведений на свадьбах

Глава Чечни Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в регионе
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах, так как они противоречат национальным обычаям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, в последние годы мероприятия начали проходить иначе. «В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — указал он.

По мнению Кадырова, из-за этого люди становятся заложниками ситуации. Как считает глава региона, такие нововведения ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств.

Кадыров объяснил, что в частности удалось искоренить такое явление, как воровство невесты.

В 2020 году Кадыров показал роскошную свадьбу своего племянника Абубакара Кадырова. Политик подарил племяннику папаху и бурку, а позднее станцевал на свадьбе. Также на торжестве стреляли из ружей.

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    Марина Совина
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