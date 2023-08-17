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08:00, 17 августа 2023Силовые структуры

Задержание двух планировавших подрыв станций связи людей попало на видео

Shot показал кадры задержания планировавших подрыв станций связи в Зеленогорске

Момент задержания сотрудниками ФСБ России двух людей, планировавших подрыв станций связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края, попал на видео. Кадры показал Telegram-канал Shot.

На записи зафиксировано задержание злоумышленников на территории лесного массива, а также фотографии найденного у них оружия. Мужчины через третье лицо собирались приобрести тротиловые шашки и другие средства для подрыва. Правоохранители задержали их во время передачи взрывчатых веществ.

О задержании злоумышленников сообщалось ранее. Ими оказались члены межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (запрещенная в России экстремистская организация), которые собирались уничтожить станции ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».

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    Марина Совина
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