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13:02, 17 августа 2023Россия

На российского депутата Зеленского пожаловались из-за «оскорбительной» фамилии

Смоленский депутат Зеленский простил пожаловавшегося на него пенсионера

В Смоленске пенсионер пожаловался врио губернатора региона Василию Анохину на депутата местного горсовета Александра Зеленского, баллотирующегося в областную думу, из-за его фамилии. В беседе с изданием «Подъем» парламентарий заявил, что не винит россиянина и простил его.

До этого в сети появились кадры, на которых пенсионер спрашивает у Анохина, не кажется ли ему оскорбительным для участников спецоперации и всех патриотов присутствие в избирательных списках кандидата по фамилии Зеленский. «Будь он золотой, оловянный, деревянный, но его не должно быть. Пусть переписывает фамилию, пусть снимается, — возмутился пожилой мужчина. — Персонажа с фамилией Зеленский на выборах не должно быть».

Как рассказал Зеленский, сам он столкнулся с такой реакцией впервые. По его словам, во время избрания в депутаты городского совета никого не смущала эта фамилия. Политик подчеркнул, что он не родственник президента Украины Владимира Зеленского и менять фамилию не собирается. «Думаю, умные люди и понимающие не будут ассоциации проводить. У него [пенсионера], может, что-то наслоилось, а тут еще Зеленский какой-то вылез, — прокомментировал депутат ситуацию. — Но я проснулся знаменитым: все звонят, все поздравляют».

Политик также добавил, что лично с пенсионером не встречался. «Но еще не вечер — мало ли. Но я никогда ни на кого не жалуюсь, никогда не кляузничаю», — заключил он.

В свою очередь, в региональном отделении партии «Единая Россия», от которой Зеленский баллотируется в областную думу, пояснили РИА Новости, что фамилия не может служить основанием для снятия с выборов, так как это противоречит российскому законодательству.

Ранее стало известно, что в Воронежской области на выборы выдвинулись восемь кандидатов с фамилией Вахтин, шестерых из них зарегистрировали. Самому молодому из выдвиженцев недавно исполнилось 22 года. Инициалы троих из восьми мужчин полностью совпадают. Семеро выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

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    Константин Лысяков
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