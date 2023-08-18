Контрабандист из США привез в Россию 100 тысяч долларов

Таможня задержала во Внуково контрабандиста из США со 100 тысячами долларов

Российские таможенники задержали в московском аэропорту Внуково контрабандиста из США, который привез 100 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В «зеленом» коридоре был остановлен для проверки 70-летний выходец из России, постоянно проживающий в Америке. Он прибыл в Москву из Далласа транзитом через Стамбул. Мужчина заявил, что у него при себе только 10 тысяч долларов и предъявил таможеннику пачку стодолларовых купюр в полиэтиленовом пакете.

Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве. На кадрах видно, как мужчина вынимает пакет с деньгами, а таможенники пересчитывают доллары.

Однако при осмотре выяснилось, что пассажир пытался провезти в 10 раз больше средств. Он объяснил попытку контрабанды тем, что не хотел тратить время на заполнение декларации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.