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12:44, 18 августа 2023Мир

Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

Глава МИД Канады Жоли заявила о планах разыграть сценарии возвращения Трампа

Фото: Blair Gable / Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство Канады разыграет сценарии возвращения Дональда Трампа к власти в США. Об этом сообщает CTV News.

Глава МИД выразила опасения в связи с гипотетической победой Трампа на выборах 2024 года. В интервью радиостанции, министр подтвердила необходимость подготовить несколько сценариев. Предполагается, что все они будут разыграны предварительно в формате специальной игры, которая позволит справиться с «довольно сложной ситуацией».

Жоли подчеркнула единение всей Канады перед возможным возвращением экс-президента. «Я буду работать со своими коллегами и с мэрами, премьер-министрами провинций, с бизнес-сообществом, с профсоюзами, со всеми в стране, чтобы мы были готовы независимо от результатов выборов», — отметила Жоли.

Подобная реакция вызвана значительной экономической зависимостью Канады от США. Из-за угроз введения тарифов и пошлин президентство Трампа вызвало нестабильность в торговых отношениях двух стран.

Ранее Трамп оценил свою возможность победить на президентских выборах. По его мнению, шансы снова быть избранным на выборах 2024 году «близки к 100 процентам».

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    Максим Габриелян
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