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19:03, 18 августа 2023Путешествия

Туристы пожаловались на кишащие гусеницами номера в пятизвездочном отеле Испании

Туристов из Британии возмутил кишащий гусеницами отель на Канарских островах

Фото: Krysten Merriman / Unsplash

Пожилая пара из Великобритании была вынуждена провести отпуск в кишащем гусеницами номере в пятизвездочном отеле на Канарских островах. Об этом сообщило издание Wales Online.

Уточняется, что 65-летний Грег Зелински (Greg Zielinski) и его спутница Кристина Кинг (Christine King) остановились в отеле H10 Timanfaya Palace на испанском острове Лансароте, который входит в архипелаг Канарских островов.

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Зелински возмутился тем, что номер кишел гусеницами. Насекомые длиной около трех сантиметров ползали по шторам. По словам туриста, после его жалобы уборщицы пропылесосили номер, но на следующий день в комнате опять появились полчища гусениц.

Пара попросила переселить их в другую комнату, но администрация отеля им отказала, объяснив нашествие насекомых тем, что гости ели в номере. «Я не помню, так это или нет. Может быть, только пакетик чипсов», — сказал Зелински.

Негодование туристов также вызвали цены на воду. Во время ужина им предложили платить по 2,5 евро (255 рублей) за бутылку. Приносить напитки с собой или наливать воду из-под крана британцам не разрешили. Зелински и Кинг отказались покупать воду в отеле из принципа и ужинали всухомятку на протяжении всего отпуска.

Двухнедельный отдых на испанском курорте обошелся британцам в 2200 фунтов стерлингов (больше 260 тысяч рублей по курсу на 18 августа). Как сообщил Зелински, он больше никогда не вернется в разочаровавший его отель.

Ранее американский турист пожаловался на полчища крыс в Париже. Известно, что грызунов в городе в три раза больше, чем самих парижан.

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    Мария Борисова
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