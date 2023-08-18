Туристы пожаловались на кишащие гусеницами номера в пятизвездочном отеле Испании

Туристов из Британии возмутил кишащий гусеницами отель на Канарских островах

Пожилая пара из Великобритании была вынуждена провести отпуск в кишащем гусеницами номере в пятизвездочном отеле на Канарских островах. Об этом сообщило издание Wales Online.

Уточняется, что 65-летний Грег Зелински (Greg Zielinski) и его спутница Кристина Кинг (Christine King) остановились в отеле H10 Timanfaya Palace на испанском острове Лансароте, который входит в архипелаг Канарских островов.

Зелински возмутился тем, что номер кишел гусеницами. Насекомые длиной около трех сантиметров ползали по шторам. По словам туриста, после его жалобы уборщицы пропылесосили номер, но на следующий день в комнате опять появились полчища гусениц.

Пара попросила переселить их в другую комнату, но администрация отеля им отказала, объяснив нашествие насекомых тем, что гости ели в номере. «Я не помню, так это или нет. Может быть, только пакетик чипсов», — сказал Зелински.

Негодование туристов также вызвали цены на воду. Во время ужина им предложили платить по 2,5 евро (255 рублей) за бутылку. Приносить напитки с собой или наливать воду из-под крана британцам не разрешили. Зелински и Кинг отказались покупать воду в отеле из принципа и ужинали всухомятку на протяжении всего отпуска.

Двухнедельный отдых на испанском курорте обошелся британцам в 2200 фунтов стерлингов (больше 260 тысяч рублей по курсу на 18 августа). Как сообщил Зелински, он больше никогда не вернется в разочаровавший его отель.

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