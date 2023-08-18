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08:13, 18 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 41 рейс

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 18 августа, произошла отмена и задержка 41 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 16 воздушных судов, 2 — отменили. Во Внуково перенесли 6 рейсов, 7 — отменили. В Шереметьево перенесли 10 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе летевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в Волгограде. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в другом месте из-за резкого ухудшения самочувствия беременной на борту.

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    Фариза Бацазова
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