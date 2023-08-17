Летевший в Минеральные Воды самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за беременной пассажирки

Летевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в Волгограде. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе волгоградской авиагавани.

Инцидент произошел в среду, 16 августа. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в другом месте из-за резкого ухудшения самочувствия беременной на борту.

«Экипаж решил не рисковать здоровьем мамы и еще не родившегося малыша», — говорится в сообщении. Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно. К самолету сразу же подогнали реанимобиль скорой медицинской помощи. Женщину с мужем увезли в больницу, а остальные пассажиры продолжили путь в Минводы.

Женщина находится в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в августе пассажирский самолет экстренно сел в Сочи из-за подгоревшей на борту каши. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из города-курорта в Санкт-Петербург. Уточняется, что неприятный запах разнесся по самолету и напугал пассажиров и членов экипажа.

