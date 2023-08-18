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18:06, 18 августа 2023Мир

Симпатизирующего России итальянского генерала отстранили за гомофобию

La Repubblica: поддержавшего Россию генерала из Италии отстранили за гомофобию
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Роберто Ванначчи

Роберто Ванначчи. Фото: Hockler73 / Wikimedia

Итальянского генерала Роберто Ванначчи отстранили от руководства Военно-географическим институтом Флоренции из-за гомофобии и сексизма в его книге. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Недавно опубликованная книга генерала «Мир наоборот» стала предметом скандала. В ней Ванначчи просит гомосексуалистов «смириться с тем, что они ненормальные», а также пишет о «диктатуре меньшинств», из-за которой «всем остальным нормальным людям приходится терпеть притеснения». Помимо критики меньшинств, в книге генерал выразил симпатии России.

В связи с поднятым шумом генерала сняли с поста руководителя институтом. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто обвинил Ванначчи в идеях, которые «дискредитируют вооруженные силы, Минобороны и конституцию». Из-за скандала официальной церемонии передачи полномочий армия проводить не будет.

Генерал Ванначчи известен как участник многочисленных воинских миссий в различных точках мира. В 2013 году он руководил штабом специальных сил НАТО в Афганистане, а в 2017 году возглавлял итальянский контингент в Ираке.

Ранее Гуидо Крозетто высказался о трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава оборонного ведомства отметил, что ранее уже высказывал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасения в связи с тем, что у российских военных серьезная оборона и превосходящее количество бойцов.

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    Максим Габриелян
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