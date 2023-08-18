Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

ABC: льдина упала с неба на поле для гольфа в Австралии и оставила вмятину

В австралийском штате Виктория большой кусок льда упал с неба на поле для гольфа и оставил вмятину. Об этом сообщает ABC.

Около семи часов утра начальник гольф-клуба Belvoir Park Дилан Найт получил звонок с просьбой приехать на поле для игры в гольф, на котором обнаружили крупную льдину. Когда австралиец прибыл на место, он увидел около шести человек, включая сотрудников клуба и волонтеров, которые стояли вокруг глыбы льда на газоне и пытались понять, откуда она взялась.

«Откуда? Мы пришли к выводу, что она упала с самолета», — рассказал Найт.

По его словам, утром в гольф-клубе было около одного градуса ниже нуля. Сначала руководитель клуба предположил, что это замерзшая вода из системы полива. Но найденная льдина была сопоставима по размеру с тремя или четырьмя пакетами льда и глубоко вонзилась в землю.

Осколки глыбы разлетелись на расстояние до 50 метров от места ее падения.

«Я никогда раньше с таким не сталкивался, несмотря на мои 17 лет опыта работы», — подчеркнул Найт.

Официальный термин для такого явления — «мегакриометеоры». Эксперт по авиации Джеффри Томас отметил, что образование льда на самолетах во время полета — обычное явление, особенно на высоте от 6,1 тысячи до 7,6 тысячи метров, где условия могут быть очень морозными. Как правило, системы обогрева на самолетах помогают растопить лед до того, как он упадет на землю.

Мегакриометеор — это огромный кусок льда, образующийся в атмосферных условиях ясного неба, а не во время гроз, как обычный град. Исследование этого явления началось в 2000 году, когда в Испании из ясного неба начали падать такие ледяные куски весом до трех килограммов.

Ранее сообщалось, что рядом с сотрудником полиции Капитолия штата Мэн, США, упала с неба деталь самолет. Это произошло, когда мужчина возвращался на пост с обеденного перерыва.