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17:04, 18 августа 2023Россия

В России утвердили график праздничных и выходных дней в 2024 году. Когда и сколько будут отдыхать россияне?

Правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней на 2024 год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Предстоящие новогодние праздники продлятся в России десять дней — с 30 декабря по 8 января. Это следует из постановления, которое подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Документом утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год.

Новогодние каникулы

В постановлении правительства указано, что первым рабочим днем 2024 года будет 9 января. Поскольку 30 и 31 декабря 2023 года выпадают на субботу и воскресенье, новогодние каникулы продлятся в России десять дней.

В 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их было решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно, следует из постановления.

Трехдневные выходные в честь 23 февраля и 8 марта

День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, в 2024 году выпадает на пятницу. Благодаря этому граждане, работающие по обычному пятидневному графику, будут отдыхать три дня — с 23 по 25 февраля.

Второй традиционный для россиян гендерный праздник — Международный женский день — также можно будет отмечать три дня подряд. 8 марта в 2024 году тоже выпадает на пятницу, за которой последуют нерабочие суббота и воскресенье.

Длинные майские

Майские праздники в обоих случаях — как в честь Дня весны и труда, так и в честь Дня Победы — продлятся по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Чтобы россияне смогли побольше отдохнуть в теплое время года, пришлось перенести два нерабочих дня: с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, и с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.

10
дней

продлятся в России новогодние каникулы в 2024 году

В июне и ноябре длинных выходных не будет

В часть Дня России, который отмечается 12 июня, длинных выходных в 2024 году не получится, потому что в этот раз праздник выпадает на среду.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, приходится в предстоящем году на понедельник. Однако длинных выходных в этот раз не получится, поскольку, как уже отмечалось, нерабочий день перенесен с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.

Последний по счету перенос выходного состоится в самом конце 2024-го: вместо понедельника 30 декабря последним рабочим днем года станет суббота 28 декабря.

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    Игорь Дмитров
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