Стилист Лисовец ответил на сравнения его с женщиной фразой «пишет серая мышка»

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец ответил на сравнения его с женщиной фразой «пишет серая мышка». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модный эксперт поделился видео из путешествия по Мадриду. На размещенных кадрах Лисовец запечатлен в шортах длины мини и облегающей майке черного цвета. При этом его образ дополняют белые кроссовки, разноцветная повязка на голове, множество чокеров на шее, солнцезащитные очки и сумка-шопер.

Одна их подписчиц не оценила внешний вид стилиста. «Я думала — это женщина. Мода модой, а мужчина — это мужчина. Есть мужская одежда, а есть женская», — возмутилась она.

В свою очередь, Лисовец ответил ей в комментариях. «Видно, что пишет отсталая, серая, советская, некрасивая мышка. На будущее имейте в виду, что есть примитивные особи: они по внешним признакам только определяют. А есть развитые. Вот вторые кладут на мнение первых мужской... и что-то важное между», — высказался стилист.

Ранее Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния. При этом он отметил, что данные эстетические преобразования неактуальны.