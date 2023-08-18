Мужчина разоблачил женатого любовника соседки из-за слишком громкого секса

Мужчина разоблачил измену соседки из-за слишком громкого секса с любовником

Мужчина разоблачил измену соседки, потому что она слишком громко занималась сексом с любовником и мешала ему спать. Об этом он написал на форуме Reddit.

Автор поста рассказал, что его соседка сверху на протяжении четырех месяцев встречалась с женатым человеком. Он догадался об этом, потому что любовник всегда приходил к ней «в неурочное время», никогда не оставался на всю ночь, а в его машине были детские кресла.

Сначала мужчина старался не обращать внимание на происходящее, но его терпение постепенно закончилось, потому что по ночам пара громко занималась сексом и постоянно будила его. Он решил жестоко отомстить женщине. По номеру автомобиля любовника мужчина определил его адрес, потом нашел имя и странички в социальных сетях. После этого он с анонимного аккаунта рассказал жене ночного гостя о его изменах. «Я не видел его уже несколько недель и теперь отлично высыпаюсь», — подытожил свой рассказ автор поста.

Автор поста также пояснил, что с проблемы с соседкой были и раньше. По его словам, это 40-летняя женщина, «которая ведет себя как подросток». До того как обзавестись любовником, она закатывала вечеринки в будние дни для 20-летних парней, часами громко говорила по телефону по ночам и игнорировала замечания.

«Я пытался говорить с ней как с нормальным человеком, но ей было плевать. Мне пришлось обратиться к домовладельцам, чтобы пресечь все это. Просто ненавижу ее», — рассказал мужчина.

Пользователи Reddit поддержали мужчину. Один из них заявил, что он сделал одолжение супруге разоблаченного изменника. «Изменники заслуживают дырку от бублика. Ты все правильно сделал», — написал другой.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Гуандун раскрыл измену жены с 16-летним подростком. Любовником его супруги оказался одноклассник сына.

