У летевшего в Москву пассажирского самолета отказал автопилот

Aviaincident: у летевшего из Кургана в Москву самолета отказал автопилот

У летевшего в Москву самолета авиакомпании NordStar отказал автопилот во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Кургана, в пятницу, 18 августа.

Несмотря на это, капитан воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.

В результате самолет благополучно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в августе летевший из Ноябрьска в Москву самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в Екатеринбурге. Отмечается, что у лайнера возникли проблемы с инерциальными системами.