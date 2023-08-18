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13:34, 18 августа 2023Бывший СССР

Законопроект о декриминализации порно зарегистрировали в Раде Украины

Депутаты Рады зарегистрировали законопроект о декриминализации порно на Украине

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Законопроект о декриминализации порнографии на Украине зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Этот день наступил. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623», — сказано в публикации. По его словам, планировалось собрать «18+» подписей. Однако это не предусмотрено авторами системы, поэтому получилось 25, уточнил Железняк.

15 августа депутаты Рады разработали законопроект о декриминализации порнографии. Сообщалось, что уголовная ответственность останется только за порно без согласия, соответствующие видео с детьми и экстремальные ролики сексуального характера. Законопроект разработали совместно с правоохранительным комитетом, общественными организациями и госорганами.

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    Кристина Есикова
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