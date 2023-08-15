На Украине захотели декриминализовать порно

Депутаты Верховной Рады разработали законопроект о декриминализации порнографии

Депутаты Верховной Рады Украины разработали законопроект о декриминализации порнографии. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно <...> порно с детьми и для детей (тут еще и усиливаем). За все остальное уголовную ответственность убираем, чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по более тысячи дел в год», — заявил Железняк.

Законопроект, по словам депутата, был разработан совместно с правоохранительным комитетом, общественными организациями и госорганами.

Он также подчеркнул, что сутенерство, вовлечение людей в проституцию и торговля людьми остаются уголовно наказуемыми.

В июле на Украине в первом чтении приняли закон о легализации медицинской марихуаны. В будущем, отмечают депутаты, препараты с марихуаной в составе можно будет получить в аптеке по рецепту.