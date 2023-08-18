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16:48, 18 августа 2023Среда обитания

Материалам для ремонта жилья в России предрекли резкое подорожание

Эксперт Шахов: материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 процентов на фоне ослабления рубля. Резкий рост цен на товары для обустройства домов и квартир предрекли представители рынка, пишут РИА Новости.

Мастер по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосиф Шахов отметил, что степень подорожания материалов будет зависеть от доли импортных брендов в конкретной категории. Так, из других стран, включая Китай, Германию, Турцию, Китай, Италию, в Россию возят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.

«Из-за ослабления рубля в первую очередь еще подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», — рассказала руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.

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При этом переход на полностью российские аналоги не позволяет сэкономить, так как сейчас их стоимость тоже довольно высока, подчеркнули эксперты. По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год выросли в цене на 10 процентов, лакокрасочные материалы — на 49 процентов, сухие строительные смеси — на 22 процента. Консультант по строительным работам Андрей Хирсанов добавил, что ситуация со стройматериалами может привести к повышению цен и на сами работы — они могут подорожать примерно на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что почти трети россиян пришлось взять кредит, чтобы сделать ремонт. При этом с проблемами при переустройстве жилья столкнулись 79 процентов опрошенных. 14 процентам респондентов пришлось увеличивать запланированный бюджет. Из них каждый пятый (22 процента) нарастил смету на 30–40 процентов, еще столько же — на 10–20 процентов, а у 39 процентов затраты выросли не более чем на 10 процентов.

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    Нина Ташевская
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