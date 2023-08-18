Материалам для ремонта жилья в России предрекли резкое подорожание

Эксперт Шахов: материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 %

Материалы для ремонта жилья в России могут подорожать на 20-30 процентов на фоне ослабления рубля. Резкий рост цен на товары для обустройства домов и квартир предрекли представители рынка, пишут РИА Новости.

Мастер по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосиф Шахов отметил, что степень подорожания материалов будет зависеть от доли импортных брендов в конкретной категории. Так, из других стран, включая Китай, Германию, Турцию, Китай, Италию, в Россию возят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.

«Из-за ослабления рубля в первую очередь еще подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», — рассказала руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.

При этом переход на полностью российские аналоги не позволяет сэкономить, так как сейчас их стоимость тоже довольно высока, подчеркнули эксперты. По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год выросли в цене на 10 процентов, лакокрасочные материалы — на 49 процентов, сухие строительные смеси — на 22 процента. Консультант по строительным работам Андрей Хирсанов добавил, что ситуация со стройматериалами может привести к повышению цен и на сами работы — они могут подорожать примерно на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что почти трети россиян пришлось взять кредит, чтобы сделать ремонт. При этом с проблемами при переустройстве жилья столкнулись 79 процентов опрошенных. 14 процентам респондентов пришлось увеличивать запланированный бюджет. Из них каждый пятый (22 процента) нарастил смету на 30–40 процентов, еще столько же — на 10–20 процентов, а у 39 процентов затраты выросли не более чем на 10 процентов.